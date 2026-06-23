Angriffskrieg

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Es gab zudem 19 Verletzte. Außerdem wurden Einrichtungen der Infrastruktur beschädigt.

Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe ihrerseits erneut Energie-Infrastruktur auf der von Russland besetzten Krim-Halbinsel angegriffen. Getroffen wurden laut Medienberichten Ölanlagen nahe der Großstadt Kertsch. Außerdem sei der Hafen Kawkas im Gebiet Krasnodar unter Beschuss genommen worden, hieß es. Offiziell gibt es bislang keine Bestätigung für die Attacken.

Die Ukraine hat in den vergangenen Monaten zur Abwehr der russischen Invasion vermehrt Objekte der Ölindustrie angegriffen. Vor allem die Bewohner der Krim spüren die Folgen deutlich. Seit Tagen können Privatpersonen auf der Halbinsel wegen Benzinmangels nicht mehr tanken.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.