Großbritannien
Drei Tote auf Boot mit Geflüchteten bei Überquerungsversuch des Ärmelkanals

Bei dem Versuch, den Ärmelkanal nach Großbritannien zu überqueren, sind zwei Frauen und ein Kind ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte befanden sie sich auf einem Boot mit 102 weiteren Geflüchteten.

    Ein Schlauchboot mit Flüchtlingen im Ärmelkanal.
    Ein Schlauchboot mit Geflüchteten auf dem Ärmelkanal (Archiv) (picture alliance / empics / Gareth Fuller)
    Das Boot war nahe Calais gestartet. Die Küstenwache geht davon aus, dass die drei Menschen noch auf dem überfüllten Boot starben, weil sich zu viele Passagiere aneinanderdrängen mussten. Die Küstenwache brachte die anderen Insassen in Sicherheit.

    Britische Regierung verschärft Migrationspolitik

    Laut Präfektur Pas-de-Calais starben bei der Überfahrt über den Ärmelkanal in diesem Jahr bereits 17 Menschen, die aus der nordfranzösischen Gegend losfuhren. Großbritannien versucht seit Jahren mit verschärfter Einwanderungspolitik, den Flüchtlingszustrom zu begrenzen. Im Januar waren Videos mit Polizeirazzien und inhaftierten Geflüchteten verbreitet worden, das britische Innenministerium teilte mit, die Inhalte dienten zur Abschreckung vor der Überfahrt über den Ärmelkanal.
    Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.