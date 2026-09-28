Großbritannien

Drei Tote auf Boot mit Geflüchteten bei Überquerungsversuch des Ärmelkanals

Bei dem Versuch, den Ärmelkanal nach Großbritannien zu überqueren, sind zwei Frauen und ein Kind ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte befanden sie sich auf einem Boot mit 102 weiteren Geflüchteten.