Das Boot war nahe Calais gestartet. Die Küstenwache geht davon aus, dass die drei Menschen noch auf dem überfüllten Boot starben, weil sich zu viele Passagiere aneinanderdrängen mussten. Die Küstenwache brachte die anderen Insassen in Sicherheit.
Britische Regierung verschärft Migrationspolitik
Laut Präfektur Pas-de-Calais starben bei der Überfahrt über den Ärmelkanal in diesem Jahr bereits 17 Menschen, die aus der nordfranzösischen Gegend losfuhren. Großbritannien versucht seit Jahren mit verschärfter Einwanderungspolitik, den Flüchtlingszustrom zu begrenzen. Im Januar waren Videos mit Polizeirazzien und inhaftierten Geflüchteten verbreitet worden, das britische Innenministerium teilte mit, die Inhalte dienten zur Abschreckung vor der Überfahrt über den Ärmelkanal.
Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.