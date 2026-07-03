Angriffskrieg

Betroffen waren nach Behördenangaben die Regionen um die Städte Dnipro, Oleksandria, Saporischschja und Nikopol im Osten des Landes.
Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatte es die schwersten russischen Attacken auf die ukrainische Hauptstadt Kiew seit langem gegeben. Dort stieg die Zahl der Todesopfer am Abend laut den Behörden auf 27. 130 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört.
Aus der von Russland besetzten Region im Osten des Landes wurden derweil ukrainische Drohnenangriffe mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.