Trotz Waffenruhe
Drei Tote nach israelischen Angriffen auf den Südlibanon

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Südlibanon sind laut den dortigen Behörden drei Menschen getötet worden.

    Über einer Häusersiedlung steigt eine Rauchwolke auf.
    Ein israelische Drohne hat am 20. Juni 2026 einen doppelten Angriff auf ein Fahrzeug in der südlibanesischen Stadt Nabatiye durchgeführt. (imago | ZUMA Press Wire)
    Demnach schlug ein Geschoss in ein Auto ein. Eine weitere Person wurde verletzt. In den letzten Tagen gab es trotz einer vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah immer wieder Berichte über israelische Angriffe.
    Hochrangige Vertreter Israels und des Libanon bestritten unterdessen Angaben der USA, wonach sich die israelische Armee teilweise aus einigen besetzten Gebieten des Südlibaon zurückgezogen habe. Ein Vertreter Washingtons hatte erklärt, Israel habe dies als Geste des guten Willens getan.
    Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.