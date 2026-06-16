Das teilte der Gouverneur der Region im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zuvor hatte die ukrainische Armee ihrerseits in der südlichen Region Krasnodar ein Kraftstofflager mit Drohnen getroffen, wie die russischen Behörden bekanntgaben. Auf den vier Flughäfen in Moskau und an Airports in weiteren Städten sei zudem der Betrieb wegen Drohnenwarnungen eingeschränkt gewesen, hieß es. Der Bürgermeister der Hauptstadt teilte mit, man habe rund 60 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.