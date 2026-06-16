Ukraine-Krieg
Drei Tote nach russischer Drohnenattacke - Ukraine greift erneut russische Ölanlagen an

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die südukrainische Stadt Nikopol sind drei Menschen getötet worden.

    Feuerwehrleute arbeiten an der Seite des Produktionskomplexes der Ilski-Ölraffinerie in der Region Krasnodar im Süden Russlands.
    Die Ukraine und Russland meldeten erneut wechselseitige Attacken. (Archivbild) (--- / Krasnodar Gov. Veniamin Kond / ---)
    Das teilte der Gouverneur der Region im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zuvor hatte die ukrainische Armee ihrerseits in der südlichen Region Krasnodar ein Kraftstofflager mit Drohnen getroffen, wie die russischen Behörden bekanntgaben. Auf den vier Flughäfen in Moskau und an Airports in weiteren Städten sei zudem der Betrieb wegen Drohnenwarnungen eingeschränkt gewesen, hieß es. Der Bürgermeister der Hauptstadt teilte mit, man habe rund 60 ukrainische Drohnen abgeschossen.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.