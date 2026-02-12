13. Februar 1945

Der Fotograf Richard Peter fotografierte 1945 den Blick vom Rathausturm auf das zerstörte Dresden. (picture alliance / akg-images / Richard Peter)

Höhepunkt ist am frühen Abend eine Menschenkette, zu der sich jedes Jahr Tausende Bürger in der Innenstadt verbinden. Mit ihr soll nicht nur an alle Opfer des Krieges erinnert werden, sie ist zugleich als Zeichen der Versöhnung und des Zusammenhaltes gedacht.

Bei britischen und US-amerikanischen Luftangriffen zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 wurde die Stadt Dresden weitgehend zerstört. Etwa 25.000 Menschen wurden getötet. Stadt und Zivilgesellschaft gestalten jährlich am 13. Februar einen Gedenktag. Seit Jahren missbrauchen zudem Rechtsextremisten den Tag für ihre Zwecke.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.