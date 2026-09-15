Nach Huthi-Offensive

Ein Tanker auf der Durchfahrt durch die Meerenge Bab-al-Mandab. (IMAGO / ANI News / IMAGO / ANI)

Das Treffen sei von Bahrain, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Lettland und Großbritannien angefragt worden, hieß es von der britischen UNO-Mission. Zusätzlich zu den 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats sollen auch Vertreter des Jemen und Saudi-Arabiens an dem Treffen teilnehmen.

Die Situation im Jemen war zuletzt weiter eskaliert. Kämpfer der Huthi-Miliz rückten in ihrer jüngsten Offensive in Richtung Süden vor und kontrollieren nun die Meerenge. Das Außenministerium des Golfemirats Katar warnte vor - so wörtlich - "katastrophalen" Folgen, sollte Bab al-Mandab für die Schifffahrt geschlossen werden. Die Huthi haben bislang erklärt, sie würden die Sicherheit der Schifffahrt dort gewährleisten, nur für Saudi-Arabien gelte eine Blockade. Die Meerenge liegt zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.