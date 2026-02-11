Begleitet von Warnstreiks werden die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst fortgesetzt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Dort wird separat verhandelt. Die dritte Runde gilt als entscheidend, sie soll drei Tage dauern. Die Gewerkschaften Verdi und Deutscher Beamtenbund fordern sieben Prozent, mindestens jedoch monatlich 300 Euro mehr Geld für die rund 925.000 angestellten Beschäftigten. Die Arbeitgeber haben Eckpunkte für einen Einigungskorridor vorgelegt.

Zuletzt hatten die Gewerkschaften den Druck mit Warnstreiks erhöht. Für heute wurden Beschäftigte in Berlin und Brandenburg aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Verhandlungsort Potsdam ist zudem eine Kundgebung geplant. In München soll es im öffentlichen Nahverkehr Warnstreiks geben.

