Junge Frau macht ein Freiwilliges Soziales Jahr an einer Maria Montessori Schule für geistig behinderte Kinder. (imago stock&people)

Derzeit scheitere ein Absolvieren noch häufig am zu geringen Taschengeld, sagte die stellvertretende Leiterin des Bereichs Jugend und Wohlfahrtspflege beim DRK, Saborowski, der "Rheinischen Post". Damit könnten sich viele junge Menschen einen Freiwilligendienst nicht leisten. Für Träger sei eine ausreichende und überjährige Finanzierung aber wichtig, um Stabilität und Verlässlichkeit auch für die Einrichtungen zu schaffen. Der Bundesfreiwilligendienst ist laut seiner Homepage ein Angebot an Personen jedes Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu engagieren.

Einsatzmöglichkeiten gibt es in den Bereichen Soziales, Ökologie, Kultur und Sport sowie im Zivil- und Katastrophenschutz.

