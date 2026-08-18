Durch die Waldbrände und die Rauchwolken kommt es zu erheblichen Geruchsbelästigungen und möglicher Schadstoffbelastung. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Wie die Gemeinde Monschau mitteilte, kommt es zu erheblichen Geruchsbelästigungen und möglicher Schadstoffbelastung. Die Bevölkerung der betroffenen Orte wurde aufgefordert, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten.

Der Brand in dem zu Belgien gehörenden Naturschutzgebiet sorgt mittlerweile auch in einiger Entfernung für Geruchsbelästigung. So gab die Stadt Köln einen entsprechenden Hinweis, in Leverkusen, dem Rhein-Erft-Kreis und der Städteregion Aachen wurden ebenfalls Warnungen vor Geruchsbelästigung verbreitet. Gefahr für die Gesundheit besteht dort nach Angaben der Behörden jedoch nicht.

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Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.