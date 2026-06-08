Luftverkehr

Drohnensichtungen an Flughäfen führen zu hohen Kosten. (Imago / Fotostand / Voelker (Symbolbild))

Nach Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entstanden der Luftverkehrsbranche Schäden von mindestens 60 Millionen Euro. In die Summe fließen etwa zusätzliche Betriebskosten durch Verspätungen, Umleitungen und Annullierungen ein. Bereits kurze Störungen lösten im hochvernetzten Luftverkehrssystem beträchtliche Folgen aus, hieß es.

Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt kam es im vergangenen Jahr zu 116 relevanten Störfällen an 25 Flughäfen. So gab es im Oktober über mehrere Tage am Flughafen München Einschränkungen wegen Drohnensichtungen. Auch in Frankfurt am Main kam es im Juli zu einem großen Vorfall.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.