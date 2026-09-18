Die Meerenge Bab-al-Mandab ist wichtig für die Handelsschifffahrt im Roten Meer. (IMAGO / ANI News / IMAGO / ANI)

Verteidigungsminister Crosetto teilte mit, er habe die Marine angewiesen, alles Notwendige vorzubereiten, um die sichere Durchfahrt italienischer Schiffe zu gewährleisten. Das Land wolle dabei nicht auf eine gemeinsame Entscheidung der EU warten, betonte Crosetto. Man dürfe nicht zulassen, dass bürokratische Entscheidungsverzögerungen eine ohnehin schon komplexe Situation verschärften.

Hintergrund sind Sorgen um die Schifffahrt im Roten Meer und damit die Zufahrt zum Suezkanal, nachdem die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen die Kontrolle über Teile der jemenitischen Küste übernommen haben. Störungen der wichtigen Schifffahrtsrouten würden die Transportkosten in die Höhe treiben, Lieferungen verzögern und letztlich zu höheren Preisen für Familien und ⁠Unternehmen ⁠führen, erklärt Crosetto.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.