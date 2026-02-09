Erneut gab es ein schweres Bootsunglück mit vielen Toten vor der libyschen Küste (Archivbild). (imago / JOKER /Alexander Stein)

Laut der Internationalen Organisation für Migration werden 53 Menschen, darunter zwei Neugeborene, vermisst und sind wahrscheinlich ertrunken. Zwei Frauen konnten gerettet werden. Das Unglück ereignete sich bereits am Freitag. Das Schlauchboot war demnach wenige Stunden nach dem Start im libyischen Al-Sawija gekentert. An Bord befanden sich Geflüchtete aus mehreren afrikanischen Ländern.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration kamen bei der Überfahrt nach Europa allein in diesem Januar mindestens 375 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.