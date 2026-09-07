Das teilte die naturschutznahe US-Forschungsinstitution International Council on Clean Transportation ICCT mit Blick auf Erhebungen für Europa mit. Als Grund werden fallende Batteriekosten und hohe Treibstoffpreise genannt. Die steigenden Ölpreise haben die Verbrauchskosten für Verbrenner demnach um 12 bis 36 Prozent in die Höhe getrieben und den Abstand weiter vergrößert. Zudem seien die Anschaffungskosten für batteriebetriebene Elektroautos in den drei größten Fahrzeugsegmenten 2025 nur noch etwa gleich hoch gewesen wie bei Benzinern. Die Zahl batteriebetriebener Elektroautos habe sich hier von 2020 bis 2025 vervierfacht.
Die wachsende Nachfrage nach batteriebetriebenen E-Autos verändert laut ICCT auch die Fahrzeugproduktion in der EU. Der Anteil von Verbrennern an der Gesamtproduktion fiel demnach im Zeitraum von 2020 bis 2025 von 91 auf 72 Prozent. Der Anteil von batteriebetriebenen E-Autos erreichte im selben Zeitraum 19 Prozent.
Der International Council on Clean Transportation ist eine gemeinnützige und unabhängige Organisation mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnologien und deren Auswirkungen auf Luftqualität und Klima.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.