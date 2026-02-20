Verteidigung

E5-Staaten wollen enger bei der Drohnenabwehr zusammenarbeiten. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Das haben die Verteidigungsminister der so genannten E5-Gruppe bei einem Treffen im polnischen Krakau vereinbart. Mit der sogenannten LEAP-Initiative wollen die Staaten bei der Entwicklung und Beschaffung kostengünstiger Waffensysteme vor allem zur Abwehr von Drohnen kooperieren. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte, wenn sich das Modell bewähre, könne es Vorbildcharakter für andere Bereiche haben. Zugleich brachte er eine engere Vernetzung der europäischen Geheimdienste ins Spiel. Hintergrund der verstärkten Kooperation sind wachsende Zweifel in Europa an der Zuverlässigkeit der USA.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.