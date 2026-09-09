Touristen fotografieren das Bruderkuss-Graffiti an der East Side Gallery. (picture alliance / dpa Themendienst / Robert Guenther)

Wie die Stiftung Berliner Mauer mitteilte, stehen im Mittelpunkt die Sicherung historischer Mauerreste und die Restaurierung bedeutender Mauerbilder.

Dabei sollen geeignete Verfahren erprobt werden, um Graffiti zu entfernen und die Bausubstanz zu schützen. Außerdem solle mit dem East Side Lab ein neuer Freiraum für Kunst geschaffen werden.

Die East Side Gallery ist eine Touristenattraktion. Sie besteht aus mehr als 100 großflächigen Wandbildern auf einem Teilstück der ehemaligen DDR-Grenzbefestigung. Das 1,3 Kilometer lange Mauersegment trennte bis zum Jahr 1989 den Ost-Berliner Stadtteil Friedrichshain von Kreuzberg in West-Berlin.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.