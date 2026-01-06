Maduro vor Gericht

Gerichtszeichnung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro (Mitte), wie er auf einen Zuschauer nach seiner Anklageverlesung am Montag, dem 5. Januar 2026, vor dem Bundesgericht in Manhattan, New York, reagiert (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Elizabeth Williams)

Pollock ist unter anderem bekannt, weil er als Anwalt auch Wikileaks-Gründer Julian Assange vertrat und 2024 dessen Freilassung erwirkte. In anderen Aufsehen erregenden Fällen konnte er ebenfalls Freisprüche erreichen, so etwa für einen wegen Betruges in Millionenhöhe angeklagten Manager des Energiekonzerns Enron.

Bei Maduros erster Anhörung in New York stellte Pollock die Rechtmäßigkeit der Entführung durch das US-Militär in Frage. Dem Präsidenten Venezuelas wird vorgeworfen, sich mit von Washington als "terroristisch" eingestuften Guerillagruppen verbündet zu haben, um Drogen zu schmuggeln. Die US-Armee hatte Maduro und seine Frau am Samstag bei einer Militäraktion festgenommen und in die Vereinigten Staaten gebracht.

