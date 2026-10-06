Geheimdienste

Der ehemalige BND-Präsident August Hanning (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Ein weiterer langjähriger Mitarbeiter des Geheimdienstes wird demnach der Beihilfe verdächtigt. Die Bundesanwaltschaft kündigte eine Pressemitteilung an.

Medienberichten zufolge soll Hanning von dem Mitarbeiter bis mindestens 2022 gegen Geld mit streng geheimen Informationen aus dem Dienst versorgt worden sein. Hanning habe damit vermutlich in mindestens in einem Fall eine Sicherheitsanalyse für den Nachrichtendienst eines anderen Landes erstellt. Dabei soll es sich aber nicht um Russland handeln.

Wie es weiter heißt, soll Hanning nach Durchsuchungen eines Hauses und seines Büros im Zusammenhang mit dem Entführungsfall in der Unternehmerfamilie Block ins Visier der Bundesanwaltschaft geraten sein. Der heute 80-Jährige war von 1998 bis 2005 Präsident des BND.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.