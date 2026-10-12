Nachfolger von Bärbel Bas

Alexander Schweitzer soll neuer Bundesarbeitsminister werden. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur )

Der 53-jährige Jurist war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident und ⁠hatte ⁠mit der ⁠SPD die Landtagswahl im März dieses ⁠Jahres verloren. Zuvor war der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzender unter anderem als Sozialminister auf Landesebene. Wer auf Bas als SPD-Co-Vorsitzende folgen soll, ist noch offen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.