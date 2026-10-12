Nachfolger von Bärbel Bas

Der 53-jährige Jurist war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident und hatte mit der SPD die Landtagswahl im März dieses Jahres verloren. Zuvor war der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzender unter anderem als Sozialminister auf Landesebene. Wer auf Bas als SPD-Co-Vorsitzende folgen soll, ist noch offen.
Bas war am Morgen von ihren politischen Ämtern zurückgetreten.In einer persönlichen Mitteilung begründete sie den Schritt mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen gegen sich.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.