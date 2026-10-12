Nachfolger von Bärbel Bas
Ehemaliger Ministerpräsident Schweitzer soll neuer Bundesarbeitsminister werden

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas vom SPD-Parteivorsitz und Amt der Arbeitsministerin soll der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweitzer neuer Bundesarbeitsminister ‌werden.

    Alexander Schweitzer gestikuliert bei einer Rede.
    Alexander Schweitzer soll neuer Bundesarbeitsminister werden. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur )
    Der 53-jährige Jurist war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident und ⁠hatte ⁠mit der ⁠SPD die Landtagswahl im März dieses ⁠Jahres verloren. Zuvor war der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzender unter anderem als Sozialminister auf Landesebene. Wer auf Bas als SPD-Co-Vorsitzende folgen soll, ist noch offen.
    Bas war am Morgen von ihren politischen Ämtern zurückgetreten.In einer persönlichen Mitteilung begründete sie den Schritt mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen gegen sich.
    Lesen Sie hier ihre komplette Erklärung im Wortlaut.
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.