Auszeichnung
Ehemaliger Profispieler Federer in Hall of Fame des Tennis aufgenommen worden

Der Schweizer Roger Federer ist in die Hall of Fame des Tennis aufgenommen worden. Der ehemalige Profispieler sagte bei den Feierlichkeiten in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island unter Tränen, dies sei eine der größten Ehrungen seines Lebens.

    Ein Mann mit dunklen Haaren und Anzug wischt sich Tränen aus dem Auge. Er hält eine Trophäe in Form eines Tennisschlägers in der Hand und wendet sich zu seiner Frau neben ihm.
    Der ehemalige Tennisprofi Roger Federer mit seiner Frau Mirka bei der Aufnahme in die Tennis Hall of Fame. (AP Photo / Charles Krupa)
    Der 45-Jährige hatte seine Karriere 2022 beendet. Er ist 20-maliger Grand-Slam-Sieger und achtmalige Wimbledon-Champion. In seiner Rede dankte er auch den Ballkindern im Tennissport. Er selbst sei in der Jugend ebenfalls Balljunge gewesen.
    Neben Federer wurde auch die ehemalige Tennisspielerin und Sportjournalistin Mary Carillo in die Hall of Fame aufgenommen.
    Die International Tennis Hall of Fame gibt es seit 1952. Insgesamt wurden mehr als 270 Menschen, die eng mit dem Tennissport verbunden sind, aufgenommen.
    Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.