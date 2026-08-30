Auszeichnung

Ehemaliger Profispieler Federer in Hall of Fame des Tennis aufgenommen worden

Der Schweizer Roger Federer ist in die Hall of Fame des Tennis aufgenommen worden. Der ehemalige Profispieler sagte bei den Feierlichkeiten in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island unter Tränen, dies sei eine der größten Ehrungen seines Lebens.