Auszeichnung

Der 45-Jährige hatte seine Karriere 2022 beendet. Er ist 20-maliger Grand-Slam-Sieger und achtmalige Wimbledon-Champion. In seiner Rede dankte er auch den Ballkindern im Tennissport. Er selbst sei in der Jugend ebenfalls Balljunge gewesen.
Neben Federer wurde auch die ehemalige Tennisspielerin und Sportjournalistin Mary Carillo in die Hall of Fame aufgenommen.
Die International Tennis Hall of Fame gibt es seit 1952. Insgesamt wurden mehr als 270 Menschen, die eng mit dem Tennissport verbunden sind, aufgenommen.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.