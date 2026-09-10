Der ehemalige RIAS-Intendant Helmut Drück ist tot. (picture alliance / teutopress / -)

Drück hatte das Amt von 1990 bis 1993 inne. Er war der letzte Intendant des "Rundfunks im amerikanischen Sektor" - so der vollständige Name. Der RIAS strahlte auch über Westberlin hinaus in die damalige DDR aus. Er ging später im Deutschlandradio auf. Drück hatte den Übergang maßgeblich mitgestaltet.

Vor seiner Zeit beim RIAS war er beim Westdeutschen Rundfunk in verschiedenen Funktionen tätig.

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue sagte, Drück sei ein liberaler Geist gewesen, der mit einem feinsinnigen und ruhigen Führungsstil sein Umfeld beeindruckt habe.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.