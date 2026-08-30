Auszeichung

Ehrenamtspreis für jüdisches Leben geht nach Berlin und Köln

Der Verein Kölner Forum für Kultur im Dialog mit seinem Projekt „Shalom-Musik.Koeln“ erhält den Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland 2026 in der Kategorie ohne Altersbeschränkung. Der Preis in der Kategorie für unter 27-Jährige geht an die Berliner Initiative „Jüdisches Leben erleben statt urteilen - Ein verbindender Stadtspaziergang mit Eis“.