Analog zur NATO

Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen (Foto von JOHN THYS / AFP)

Sie sagte in einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg, es brauche unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs einen Mechanismus analog zum NATO-Artikel 4.

Dieser sieht Absprachen unter den Mitgliedsstaaten vor, sobald einer davon seine Sicherheit bedroht sieht. Von der Leyen erklärte, ein ähnliches Vorgehen auf EU-Ebene könnte beinhalten, dass in einem solchen Fall das Vorgehen koordiniert und auf gemeinsame Abschreckung gesetzt werde. Es gebe zwar bereits viele Schutzmechanismen, diese hätten jedoch nicht mit der Realität Schritt halten können.

Von der Leyen brachte auch erneut die Idee eines Europäischen Sicherheitsrats ins Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.