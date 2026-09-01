Der bayerischen Landtag in München. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Etwa ein Drittel der Sitze dort entfällt auf Frauen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ihr Anteil stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 Prozentpunkte. Das liegt vor allem an der von den Grünen gewonnen Wahl in Baden-Württemberg vom März, wo nun im Landtag anteilig mehr Frauen vertreten sind.

Zwischen den Bundesländern gibt es deutliche Unterschiede. Am niedrigsten ist der Frauenanteil im Bayerischen Landtag mit 25 Prozent, gefolgt von Sachsen und Sachsen-Anhalt mit jeweils knapp 28 Prozent. In der Hamburger Bürgerschaft ist hingegen fast die Hälfte der Abgeordneten weiblich.

Im Bundestag liegt der Frauenanteil aktuell bei 32 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.