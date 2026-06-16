Nachtflug
Ein Dutzend Straftäter nach Afghanistan abgeschoben

Mit einem Charterflug sind in der vergangenen Nacht 30 afghanische Straftäter vom Flughafen Halle/Leipzig in ihre Heimat abgeschoben worden.

    Ein Flugzeug fliegt über Stacheldraht hinweg.
    In der vergangenen Nacht wurden 30 afghanische Straftäter abgeschoben (Archivbild). (picture alliance / Daniel Kubirski)
    Darunter befanden sich nach Angaben der Behörden schwere Sexualstraftäter und Männer, die wegen Tötungen, Körperverletzungen und Drogenvergehen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Sie kamen aus Haftanstalten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bayern und Niedersachsen.  
    Gemäß einer umstrittenen Vereinbarung der Bundesregierung mit den in Afghanistan herrschenden Taliban sind regelmäßige Abschiebungen dorthin ohne Vermittlerstaaten möglich.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.