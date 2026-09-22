Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nach Auflösung von Nebelfeldern locker bewölkt, in der MItte und im Südosten teils wolkig. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Morgen im Nordwesten stark bewölkt, am Nachmittag an der Küste aufkommende Schauer. Sonst nach Auflösung von Nebel oder Hochnebel heiter. Temperaturen 17 bis 21 und am Rhein 21 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Westen heiter oder sonnig, andernorts wechselnd bewölkt. Im Nordosten Schauer, später auch im Südosten. 16 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.