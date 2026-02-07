Sturmtief "Marta"

Der Wetterdienst warnte vor Wellen von bis zu 13 Metern Höhe. In großen Teilen Andalusiens und im Nordwesten Spaniens wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen.
Vor wenigen Tagen war es in Spanien und Portugal bereits zu schweren Schäden durch das Sturmtief "Leonardo" gekommen. Insgesamt kamen drei Menschen ums Leben; mehr als 10.000 mussten ihre Häuser verlassen. Landwirte rechnen mit massiven Ernteausfällen, weil tausende Hektar Feld überflutet worden sind.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.