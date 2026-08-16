Rauch am Himmel in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk nach einem russischen Angriff auf eine Tankstelle (Archivbild). (Uncredited/Dnipro Regional Administration/AP/dpa)

Demnach wurde ein Säugling bei einem Einschlag in der Region Dnipropetrowsk getötet. Im Kreis Saporischschja habe es zudem drei Verletzte bei Drohnenangriffen auf Autos gegeben. Russlands Verteidigungsministerium erklärte, im Zuge der Sommeroffensive der russischen Truppen seien 19 Ortschaften in der Südostukraine unter Kontrolle gebracht worden. Deren Namen wurden nicht genannt.

Die Ukraine gab ihrerseits bekannt, in Russland erneut Standorte der Industrie und des Militärs angegriffen zu haben. Präsident Selenskyj erklärte, man habe eine Ölanlage im russischen Ust-Luga attackiert sowie das Raketen- und Raumfahrtzentrum in Samara und den Militärflugplatz Sawasleika. - Im Moskauer Umland gab es nach lokalen Angaben zudem zwei Verletzte bei einem ukrainischen Drohnenangriff.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.