Russischer Angriffskrieg

Drei weitere wurden demnach verletzt. Zuvor waren die Einwohner der Stadt aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.
In der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde außerdem ein Postunternehmen attackiert. Dabei seien Sortieranlagen zerstört worden, teilte das Unternehmen mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.
Russische Behörden meldeten ihrerseits einen ukrainischen Angriff auf ein fünfstöckiges Wohnhaus auf der besetzten Halbinsel Krim. Dort sollen vier Menschen verletzt worden sein.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.