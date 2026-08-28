Russischer Angriffskrieg

Drei weitere Personen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Zuvor hatten die Behörden Einwohner dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen. Es bestehe die Gefahr, dass infolge der russischen Angriffe die Strom- und Wärmeversorgung für längere Zeit ausfalle.
Die ukrainische Armee griff nach eigenen Angaben ihrerseits eine Ölraffinerie in der zentralrussischen Region Jaroslawl an. Örtlichen Behörden zufolge wurde ein Mensch getötet, 27 weitere wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.