Das teilte die Polizei am Vormittag mit. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. In der Nacht waren im Münchener Stadtteil Milbertshofen zwei Güterzüge aus noch ungeklärten Gründen beim Rangieren kollidiert. Zwei Waggons stürzten auf eine darunterliegende Straße. Danach hieß es zunächst, eine Person sei lebensgefährlich verletzt worden.
Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Laut der Deutschen Bahn ist der Personenverkehr nicht eingeschränkt.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.