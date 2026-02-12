Gesundheitspolitik

Die Deutschen trinken und essen zu ungesund. (imago / imagebroker / Oleksandr Latkun)

Süße Limonaden fluteten den Körper in kurzer Zeit mit riesigen Mengen Zucker, teilte der Verein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland mit. Es sei gut, dass inzwischen auch Teile der CDU erkannt hätten, dass zu viel Zucker krankmache und die Gesellschaft Milliardensummen koste. Foodwatch appellierte an die CDU, sich den Vorstößen aus den eigenen Reihen anzuschließen.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther von der CDU hatte vor Weihnachten eine Bundesratsinitiative zur Einführung einer Zuckersteuer angekündigt. Für den Parteitag Ende kommender Woche in Stuttgart liegt den Delegierten ein Antrag zu dem Thema vor.

