Alexander Schweitzer, stellvertretender SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Das würde die Arbeit des Zugpersonals im Bahnverkehr erleichtern, sagte der SPD-Politiker und rheinland-pfälzische Ministerpräsident im ARD-Fernsehen. Sie müssten nicht mehr zusätzlich zum Ticket die Pässe der Fahrgäste kontrollieren. Schweitzer führte aus, ein optisch einheitliches Deutschlandticket mit Lichtbild koste nicht viel, und es ließe sich schnell umsetzen. Er verwies dabei auch auf die Debatte um mehr Sicherheit nach dem gewaltsamen Tod eines Schaffners Anfang Februar. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz findet Anfang März statt.

Bundesverkehrsminister Schnieder hatte eine Reduzierung der Ausweiskontrollen ins Gespräch gebracht. Man habe festgestellt, dass diese Überprüfungen Auslöser für erhebliche Grundaggressivität seien, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. Denkbar wären bloße Stichprobenkontrollen wie in U- und S‑ Bahnen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.