Nach übereinstimmenden Angaben erhalten die rund 9.000 Beschäftigten in zwei Stufen höhere Gehälter. Zunächst steigen die Entgelte für alle Beschäftigten pauschal um 175 Euro. Zum Juli 2027 folgt eine prozentuale Erhöhung um 2,9 Prozent. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten.
Aufgrund der Einigung brach Verdi eine bereits laufende Urabstimmung über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen ab. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden hatte die Gewerkschaft die Urabstimmung eingeleitet.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.