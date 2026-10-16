Satellitensystem

Drosselung vom Internetdienst Starlink in der Ukraine ist wieder aufgehoben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Talukdar)

Ukrainische Medien meldeten unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Kiew, die Drosselung sei aufgehoben. Später bestätigte dies auch der britische Verteidigungsminister Streeting nach einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Hegseth. Das ukrainische Militär hatte gestern von Lücken in der Drohnenabwehr durch eine reduzierte Starlink-Unterstützung berichtet.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, die Anweisung zur Drosselung sei aus dem Weißen Haus gekommen. Wer genau die Entscheidung getroffen habe, wurde nicht mitgeteilt. Starlink gehört zum Konzern Space X des US-Unternehmers Musk. Dieser hatte ebenfalls auf die US-Regierung verwiesen, da diese die militärische Version von Starlink namens Starshield kontrolliere.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.