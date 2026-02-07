Bundesliga

Union Berlin und Eintracht Frankfurt mussten sich mit einem Unentschieden begnügen. (IMAGO / Matthias Koch / IMAGO / Sebastian Räppold / Matthias Koch)

Die Hessen mussten sich zum Auftakt des 21. Spieltags mit einem 1:1 (0:0) beim 1. FC Union Berlin begnügen und sind nun schon seit neun Pflichtspielen ohne Sieg.

Der Führungstreffer gelang dem Frankfurter Nathaniel Brown in der 84. Minute. Doch Union kam durch einen Elfmeter von Leopold Querfeld (87.) zum schnellen und auch verdienten Ausgleich. Vor dem Strafstoß sah Eintracht-Profi Oscar Höjlund die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Auch Union Berlin dürfte mit dem Unentschieden nicht zufrieden sein, die Eisernen sind seit sechs Spielen ohne Drei-Punkte-Erfolg.

