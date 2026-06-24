Die Elbphilharmonie wurde schnell eines der Wahrzeichen Hamburgs. (imago images/Hoch Zwei Stock)

Der allgemeine Eintritt soll fünf Euro kosten, ermäßigt drei Euro, wie aus den Ergebnissen der Haushaltsberatungen des rot-grünen Senats hervorgeht. Wie ein Sprecher der Kulturbehörde der dpa sagte, soll der Eintritt vom 5. Oktober an gezahlt werden. Die Aussichtsplattform - auch Plaza genannt - der Elbphilharmonie in Hamburg verzeichnet jährlich nach eigenen Angaben mehr als 3 Millionen Besucher. Damit gehört sie zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Europas. Täglich strömen tausende Menschen in die HafenCity, um auf 37 Metern den Ausblick auf Stadt und Hafen zu genießen. Auch die Fahrt mit der Rolltreppe zählt zu den Highlights.

Erst vor kurzem hatte das Domkapitel in Köln beschlossen, von Touristen 12 Euro für den Besuch des Weltkulturerbes zu verlangen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.