Touristen vor dem Kölner Dom. (IMAGO / Jochen Tack / IMAGO / Jochen Tack)

Der Eintrittspreis von 12 Euro gilt an den meisten Tagen und für die meisten Besucher - es gibt aber auch Ausnahmen. So soll das Weltkulturerbe laut Domkapitel jährlich an bestimmten Tagen kostenfrei für alle sein: vom 6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei Könige bis zum darauffolgenden Sonntag. Ebenso am 1. Mai, dem Tag der Arbeit und am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Außerdem zur Dreikönigswallfahrt Ende September.

Zudem soll der Besuch des Doms für Gottesdienstbesucher, Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins kostenfrei bleiben. Ausgenommen von den neuen Ticketpreisen sind außerdem Kinder bis 13 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderung.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.