Kultur
Eintritt in den Kölner Dom kostet jetzt Geld

Ab heute kostet der reguläre Eintritt in den Kölner Dom erstmals zwölf Euro. Damit sollen die gestiegenen Kosten etwa für den Schutz des Denkmals gedeckt werden, wie das Domkapitel mitteilte.

    Zwei Personen stehen vor dem Kölner Dom. Sie sind von hinten zu sehen. Eine Person fotografiert den Kölner Dom.
    Touristen vor dem Kölner Dom. (IMAGO / Jochen Tack / IMAGO / Jochen Tack)
    Der Eintrittspreis von 12 Euro gilt an den meisten Tagen und für die meisten Besucher - es gibt aber auch Ausnahmen. So soll das Weltkulturerbe laut Domkapitel jährlich an bestimmten Tagen kostenfrei für alle sein: vom 6. Januar, dem Fest der Heiligen Drei Könige bis zum darauffolgenden Sonntag. Ebenso am 1. Mai, dem Tag der Arbeit und am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Außerdem zur Dreikönigswallfahrt Ende September.
    Zudem soll der Besuch des Doms für Gottesdienstbesucher, Betende sowie Mitglieder des Zentral-Dombau-Vereins kostenfrei bleiben. Ausgenommen von den neuen Ticketpreisen sind außerdem Kinder bis 13 Jahre und Menschen mit Schwerbehinderung.
    Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.