Das ordnete Heimatschutzministerin Noem an. Sie erklärte weiter, sobald ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, werde die Maßnahme auf Einsätze im ganzen Land ausgeweitet. Die US-Regierung kommt damit einer Forderung der Demokraten nach. Diese hatten nach der Tötung von zwei Bürgern in Minneapolis durch US-Beamte ein Haushaltspaket blockiert, das auch die Finanzierung des Ministeriums beinhaltet.

Die Regierung hat tausende Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde und des Grenzschutzes nach Minneapolis entsandt, um Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung festzusetzen und abzuschieben.

