Einwanderungsrazzien: Bundesbeamte in Minneapolis bekommen Körperkameras

Beamte der US-Einwanderungsbehörde und des Grenzschutzes müssen bei Einsätzen in Minneapolis ab sofort Körperkameras tragen.

    ICE Einsatzkräfte geraten mit einer wachsenden Menge von Demonstranten auf der Nicollet Avenue im Süden von Minneapolis aneinander, nachdem Alex Pretti am frühen Samstagmorgen, dem 24. Januar 2026 erschossen wurde.
    Einsatzkräfte von ICE (Getty Images / The Minnesota Star Tribune / Richard Tsong-Taatarii)
    Das ordnete Heimatschutzministerin Noem an. Sie erklärte weiter, sobald ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, werde die Maßnahme auf Einsätze im ganzen Land ausgeweitet. Die US-Regierung kommt damit einer Forderung der Demokraten nach. Diese hatten nach der Tötung von zwei Bürgern in Minneapolis durch US-Beamte ein Haushaltspaket blockiert, das auch die Finanzierung des Ministeriums beinhaltet.
    Die Regierung hat tausende Einsatzkräfte der Einwanderungsbehörde und des Grenzschutzes nach Minneapolis entsandt, um Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung festzusetzen und abzuschieben.
