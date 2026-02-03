Winterwetter in Hessen (dpa-news/Friedrich Demel)

Kilometerlange Staus und kleinere Unfälle gab es vor allem in Hessen. Starker Schneefall legte den Flugbetrieb in Frankfurt am Main vorübergehend lahm. Wie ein Sprecher mitteilte, fielen bis zum Abend rund 100 Flüge aus. In mehreren Städten und Kreisen kam der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen. An den Schulen gab es keinen Unterricht mehr. Auch in den Bundesländern Niedersachsen und Rheinland-Pfalz sorgten Eis und Schnee für vielfältige Beeinträchtigungen.

Das Winterwetter soll laut Deutschem Wetterdienst auch in den nächsten Tagen noch anhalten. So fällt in Teilen Hessens und Niedersachsen morgen erneut der Schulunterricht aus.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.