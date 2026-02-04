Auf der B49 und A5 in Mittelhessen blockieren immer wieder festgefahrene Lkw den Verkehr. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Lage als "unübersichtlich". Manche Autofahrer stünden seit Stunden im Stau. In Niedersachsen meldet die Polizei allein von der A1 mehrere Unfälle.
Starker Schneefall hatte gestern auch den Flugbetrieb in Frankfurt am Main vorübergehend lahmgelegt. Bis zum Abend fielen rund 100 Flüge aus.
Das Winterwetter soll laut Deutschem Wetterdienst weiter anhalten. So fällt in Teilen Hessens und Niedersachsens heute erneut der Schulunterricht aus.
Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.