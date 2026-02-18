Olympische Spiele
Eishockey: Deutschland scheitert im Viertelfinale

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer ist bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale ausgeschieden. Sie unterlag der Slowakei mit 2:6.

    Eishockey-Spieler Leon Draisaitl steht im deutschen Trikot am Puck vor dem slowakischen Tor.
    Leon Draisaitl konnte das Aus nicht verhindern. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)
    24 Stunden nach dem 5:1 gegen Frankreich startete die deutsche Auswahl zunächst gut ins Spiel. Die hochgelobte Offensive um die Superstars Leon Draisaitl und Tim Stützle präsentierte sich letztlich aber zu ineffektiv. Treffer von Lukas Reichel (35. Minute) und Frederik Tiffels (50.) waren zu wenig.
    Das Team von Bundestrainer Harold Kreis verpasste damit die erhoffte Olympia-Medaille. Die deutschen Eishockey-Frauen waren ebenfalls im Viertelfinale ausgeschieden.
