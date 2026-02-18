Olympische Spiele

24 Stunden nach dem 5:1 gegen Frankreich startete die deutsche Auswahl zunächst gut ins Spiel. Die hochgelobte Offensive um die Superstars Leon Draisaitl und Tim Stützle präsentierte sich letztlich aber zu ineffektiv. Treffer von Lukas Reichel (35. Minute) und Frederik Tiffels (50.) waren zu wenig.
Das Team von Bundestrainer Harold Kreis verpasste damit die erhoffte Olympia-Medaille. Die deutschen Eishockey-Frauen waren ebenfalls im Viertelfinale ausgeschieden.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.