Olympische Spiele
Eishockey: Deutschland schlägt Dänemark zum Auftakt

Die Eishockey-Nationalmannschaft der Männer ist erfolgreich ins olympische Turnier gestartet. Deutschland besiegte in Mailand Dänemark mit 3:1.

    Leon Draisaitl führt den Puck am Schläger.
    Deutschlands Kapitän Leon Draisaitl (picture alliance / Laci Perenyi / R4039)
    Kapitän Leon Draisaitl brachte Deutschland bereits nach 23 Sekunden in Führung,
    Tim Stützle gelang ein Doppelpack. Neben dem 30-jährigen Draisaitl gaben auch acht weitere in Nordamerika beschäftigte Profis ihr Olympia-Debüt für Deutschland. Die NHL hatte erstmals seit 2014 wieder ihren Spielern die Freigabe für Winterspiele erteilt.
    Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Lettland und die USA. Die deutschen Eishockey-Frauen spielen am Samstag im Viertelfinale gegen Kanada
    Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.