Olympische Spiele

Kapitän Leon Draisaitl brachte Deutschland bereits nach 23 Sekunden in Führung,
Tim Stützle gelang ein Doppelpack. Neben dem 30-jährigen Draisaitl gaben auch acht weitere in Nordamerika beschäftigte Profis ihr Olympia-Debüt für Deutschland. Die NHL hatte erstmals seit 2014 wieder ihren Spielern die Freigabe für Winterspiele erteilt.
Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Lettland und die USA. Die deutschen Eishockey-Frauen spielen am Samstag im Viertelfinale gegen Kanada
Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.