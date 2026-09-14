Wetterphänomen

Die Hurrikan-Saison fällt im Atlantik bislang ruhig aus - das Bild zeigt hingegen einen Hurrikan im Oktober 2025 in der Karibik. (picture alliance / Anadolu / CSU / CIRA & NOAA)

Mehrere Fachleute in den USA sprachen bereits von einer historisch niedrigen Sturmaktivität. Als Grund wird genannt, dass es durch El Niño über dem Atlantik mehr trockene Luft, Windscherungen und Hochdruckgebiete gebe, was stärkere Stürme unwahrscheinlicher mache. Eine Entwarnung für diese Sturmsaison gibt es aber nicht.

Im Pazifik hat es in diesem Jahr hingegen überdurchschnittlich viele Stürme gegeben. Dies war mit Blick auf das El-Niño-Phänomen erwartet worden. El Niño tritt typischerweise alle zwei bis sieben Jahre im Zusammenhang mit einer Erwärmung der Meeresoberfläche im Pazifik auf und sorgt für Störungen von globalen Wettermustern.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.