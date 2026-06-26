Elke Büdenbender bei der Konferenz zum Unicef-Foto des Jahres (Archiv) (Christoph Soeder/dpa)

Die Frau von Bundespräsident Steinmeier werde den Vorsitz zum 1. April 2027 ehrenamtlich übernehmen, teilte das UNO-Kinderhilfswerk mit. Aktuell hat Georg Graf Waldersee das Amt inne.

Büdenbender ist Juristin und war bis 2025 als Richterin am Verwaltungsgericht Berlin tätig. Seit 2017 ist sie bereits Schirmherrin für UNICEF Deutschland. In einer Mitteilung sagte die 64-Jährige, Hilfe für Kinder sei gerade aktuell vor dem Hintergrund langanhaltender Krisen wichtig. Sie kritisierte die Streichung öffentlicher Gelder für humanitäre Hilfe. Laut UNICEF gefährden Kürzungen sowohl im Etat der Bundesrepublik als auch in Ländern wie den USA aktuelle Hilfsprojekte.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.