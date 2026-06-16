Rassistische Gewalt

Grund ist die Berichterstattung des Senders über die rassistischen Proteste der vergangenen Woche in Nordirland. Musk hatte auf der Online-Plattform X einen Protest-Aufruf des britischen Rechtsextremisten Tommy Robinson geteilt, der vor allem in Belfast zu Ausschreitungen und Gewalt gegen fremd aussehende Menschen führte. Vorangegangen war ein Messer-Angriff eines Sudanesen, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.
In der Anmoderation zu dem ZDF-Beitrag hieß es, Robinson und Musk hätten "zur Jagd auf Migranten aufgerufen". Musk wies diese Darstellung als Lüge zurück. Das ZDF erklärte auf seiner Internetseite, die Formulierung sei "unpräzise und deshalb missverständlich" gewesen. Der Beitrag ist weiterhin abrufbar.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.