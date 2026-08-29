Fußball-Bundesliga
Elversberg besiegt Leverkusen - Siege für Leipzig, Dortmund und Köln

Die SV Elversberg hat in der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen mit 3:2 besiegt. Der Neuling aus der 13.000-Einwohner-Gemeinde im Saarland sorgte damit für einen Überraschungserfolg gegen den Favoriten.

    Gezeigt sind unter anderem die Spieler Edmond Tapsoba (Bayer 04 Leverkusen), Nicolas Kristof (SV 07 Elversberg), Florian Le Joncour (SV 07 Elversberg)
    Fussball Bundesliga, SV 07 Elversberg - Bayer 04 Leverkusen (picture alliance / Fußball-News Saarland / Sebastian Bach)
    Lukas Petkov (8. Minute) und Cole Campbell (9.) sorgten für einen Blitzstart des Aufsteigers. David Mokwa legte keine 30 Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem 3:0 nach. Patrik Schick (77.) und Christian Kofane (90.+1) trafen für Leverkusen.
    Bei den weiteren Spielen der Fußball-Bundesliga gab es außerdem folgende Ergebnisse:
    Dortmund - Hamburg 2:0
    Leipzig - Mönchengladbach 3:0
    Mainz - Paderborn 0:0
    Union Berlin - Eintracht Frankfurt 3:3
    Köln - Hoffenheim 3:2
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.