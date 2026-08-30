Lukas Petkov (8. Minute) und Cole Campbell (9.) sorgten für einen Blitzstart des Aufsteigers. David Mokwa legte keine 30 Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem 3:0 nach. Patrik Schick (77.) und Christian Kofane (90.+1) trafen für Leverkusen.
Bei den weiteren Spielen der Fußball-Bundesliga gab es außerdem folgende Ergebnisse:
Dortmund - Hamburg 2:0
Leipzig - Mönchengladbach 3:0
Mainz - Paderborn 0:0
Union Berlin - Eintracht Frankfurt 3:3
Köln - Hoffenheim 3:2
Leipzig - Mönchengladbach 3:0
Mainz - Paderborn 0:0
Union Berlin - Eintracht Frankfurt 3:3
Köln - Hoffenheim 3:2
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.