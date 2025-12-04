Sport-Entscheidung
EM der Frauen findet 2029 in Deutschland statt

Die nächste Fußball-EM der Frauen findet 2029 in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt bei der UEFA-Vergabe den Zuschlag für die Ausrichtung des Turniers. Zum dritten Mal nach 1989 und 2001 wird damit der EM-Ball in Deutschland rollen.

    Fahne für Women's EURO 2029
    Fahne für Women's EURO 2029 (Archivbild) (picture alliance / Gonzales Photo / Inaki Esnaola / Gonzales Photo / Inaki Esnaola)
    Der DFB setzte sich gegen die Bewerbungen aus Polen sowie Schweden und Dänemark durch. Deutschland erhielt nach Angaben der UEFA 15, die skandinavische Bewerbung zwei und Polen null Stimmen.
    In Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg soll gespielt werden. Die Arenen haben weitaus größere Kapazitäten als die meisten Stadien der WM 2011 in Deutschland.
    Der DFB hatte monatelang um die Gunst der 18 stimmberechtigten Exko-Mitglieder geworben, nachdem der Verband mit seiner Bewerbung beim Weltverband FIFA um die WM 2027 gescheitert war.
    Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.