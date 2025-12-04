Sport-Entscheidung

Der DFB setzte sich gegen die Bewerbungen aus Polen sowie Schweden und Dänemark durch. Deutschland erhielt nach Angaben der UEFA 15, die skandinavische Bewerbung zwei und Polen null Stimmen.
In Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg soll gespielt werden. Die Arenen haben weitaus größere Kapazitäten als die meisten Stadien der WM 2011 in Deutschland.
Der DFB hatte monatelang um die Gunst der 18 stimmberechtigten Exko-Mitglieder geworben, nachdem der Verband mit seiner Bewerbung beim Weltverband FIFA um die WM 2027 gescheitert war.
Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.