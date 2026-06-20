"Um Foto gebettelt"
Empörung nach Aussage von US-Präsident Trump über Italiens Regierungschefin Meloni

Eine Bemerkung von US-Präsident Trump über die italienische Regierungschefin Meloni hat in Italien für Empörung gesorgt.

    Präsident Trump und Ministerpräsidentin Meloni laufen nebeneinander an mehreren Männern in Anzügen vorbei. Er hat eine Hand auf ihren Rücken gelegt.
    US-Präsident Trump und Italiens Regierungschefin Meloni beim G7-Gipfel (IMAGO / ABACAPRESS /Jacovides Dominique / Pool / ABACA)
    Trump hatte in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender La7 gesagt, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein gemeinsames Foto angefleht. Er habe zugesagt, weil er Mitleid mit ihr gehabt habe. Sie könne sich glücklich schätzen, dass er sich ohne Anlass mit ihr unterhalten habe. Melonie wies Trumps Aussagen als "frei erfunden" zurück. Sie schrieb im Onlinedienst X wörtlich: "Ich und Italien betteln nie".
    Der italienische Außenminister Tajani sagte aus Protest über Trumps Äußerungen einen geplanten Besuch in den USA ab.
    Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.