"Um Foto gebettelt"

US-Präsident Trump und Italiens Regierungschefin Meloni beim G7-Gipfel (IMAGO / ABACAPRESS /Jacovides Dominique / Pool / ABACA)

Trump hatte in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender La7 gesagt, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel um ein gemeinsames Foto angefleht. Er habe zugesagt, weil er Mitleid mit ihr gehabt habe. Sie könne sich glücklich schätzen, dass er sich ohne Anlass mit ihr unterhalten habe. Melonie wies Trumps Aussagen als "frei erfunden" zurück. Sie schrieb im Onlinedienst X wörtlich: "Ich und Italien betteln nie".

Der italienische Außenminister Tajani sagte aus Protest über Trumps Äußerungen einen geplanten Besuch in den USA ab.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.